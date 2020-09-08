مورغان ستانلي تتوقع تعافيا عالميا أسرع ما يزيد احتمالات التضخم

قال اقتصاديون في مورغان ستانلي، اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر/أيلول، إن من المرجح أن يتعافى الاقتصاد العالمي لمستويات ما قبل الجائحة في وقت مبكر من العام المقبل، أي قبل ثلاثة أشهر تقريبا من التوقعات السابقة.

وأضافوا في مذكرة للعملاء "تشير الدلائل إلى أن معادلة الفيروس/الاقتصاد تغيرت بشدة مقارنة بالأيام الأولى للتفشي".

وذكر اقتصاديو "مورغان ستانلي" أن التعافي مستمر في اكتساب قوة دفع مع تحسن تعامل الدول مع الفيروس.

وتابع الاقتصاديون أن "الاقتصاد الأمريكي قد يبلغ مستويات ما قبل كوفيد-19 في الربع الثاني من العام المقبل".

وأكملوا بقولهم "بينما تعود الأسواق المتقدمة ككل لهذه المستويات في الربع الثالث من العام المقبل".

وقال الخبراء الاقتصاديين "بالتضافر مع مستويات غير مسبوقة للدعم المالي والنقدي وتعثر محتمل للتجارة، من المرجح أن يصاحب التعافي المتوقع معدلات تضخم أعلى."

وتعتبر مؤسسة "مورغان ستانلي" للخدمات المالية والاستثمارية الأمريكية من أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة والعالم، وتحظى تقاريرها بشأن توقعات النمو الاقتصادي حول العالم بمصداقية كبيرة.