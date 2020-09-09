النقد العربي السعودي: المصارف السعودية لم تتأثر بجائحة كورونا

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي، إن المصارف السعودية لم تتأثر بجائحة فيروس كورونا المستجد.

© Sputnik . Natalia Seliverstova بماذا نصح صندوق النقد الدولي المملكة العربية السعودية "الاقتصادية" السعودية، اليوم الأربعاء، أن تصريحات الخليفي، جاءت خلال مؤتمر "يوروموني" السعودية.

ولفت إلى أن "مؤسسة النقد العربي السعودي اتخذت عدة سياسات لمواجهة الجائحة مثل تخفيض أسعار الفائدة وإعلان حزمة مساعة للمنشآت الصغيرة".

وتابع: "بدأنا 2020 بنظرة متفائلة وتوقعنا استمرار قوي للنمو"، مضيفا: "التراجع في إنتاج النفط وكورونا أثرا على نمو الاقتصاد".

وقال أحمد الخليفي إن "مؤسسة النقد العربي السعودي مستمرة في السياسة النقدية التي بدأتها منذ سنوات طويلة".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 27 مليون مصاب، بينهم أكثر من 898 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.