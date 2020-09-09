رسالة من مديرة صندوق النقد إلى دول العالم بشأن فيروس كورونا

بعثت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستينا جورجيفا، رسالة إلى دول العالم، بشأن التعامل مع فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأشارت جورجيفا في مقال مشترك مع كبيرة الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، جيتا غوبيناث، منشور في مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، إلى أن أزمة فيروس كورونا "لم تنته"، وتتطلب المزيد من الدعم.

وقال مسؤولا صندوق النقد الدولي، إن أزمة فيروس كورونا لم تنته، وهناك حاجة إلى تعاون متعدد الأطراف لضمان كفاية الإمدادات لدى تطوير اللقاح.

وتابعت جورجيفا وغوبيناث: "التعافي الاقتصادي الحالي من الأزمة هو نتيجة للتطبيق السريع وحجم الدعم غير المسبوق من الحكومات والبنوك المركزية، لكن ستكون هناك ضرورة لمزيد من الجهود".

وكتبت الخبيرتان الاقتصاديتان في المقال: "مازال التعافي هشا للغاية ومتفاوتا باختلاف المناطق والقطاعات".

وأكملتا بقولهما: "لضمان استمرارية التعافي، من الضروري عدم وقف الدعم قبل الوقت المناسب لذلك."

أودى كوفيد-19، المرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد، بحياة 900 ألف شخص في أنحاء العالم، وتشير تقديرات الصندوق إلى أن التكلفة الإجمالية للأزمة ستصل إلى 12 تريليون دولار بنهاية 2021، إذ من المرجح أن تحتاج الدول منخفضة الدخل دعما متواصلا.

وقدم صندوق النقد تمويلا طارئا إلى 75 دولة، 47 منها دول منخفضة الدخل، وقال إنه مستعد لتقديم المزيد.