المركزي الروسي: مرحلة التعافي النشط للاقتصاد الروسي انتهت

أعلن المصرف المركزي الروسي، اليوم الأربعاء، انتهاء مرحلة التعافي النشط للاقتصاد الروسي، مشيراً إلى تباطؤ وتيرة المزيد من التعافي.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة البحث والتنبؤ للمصرف: "انتهت مرحلة التعافي النشط للاقتصاد الروسي، وسوف تتباطأ وتيرة المزيد من التعافي. سيستغرق التعافي الكامل وقتًا طويلاً، لا سيما في الصناعات الخدمية الأكثر تأثراً بالقيود، وكذلك في قطاعي التصدير والاستثمار".

وأشار البيان إلى أنه نظرًا للتغيرات الهيكلية في سلوك المستهلك وأشكال ممارسة الأعمال التجارية، ستواجه بعض الصناعات نقصًا في الطلب على المدى الطويل، ما سيؤدي إلى انخفاض حجم العرض بسبب انسحاب الشركات الأقل كفاءة من السوق، موضحاً أنه "من المهم ألا تشوه الإجراءات الحكومية هذه العملية لدعم الاقتصاد ".

وأضاف البيان أن الاستنتاجات والتوصيات الواردة في التقرير قد لا تتطابق مع الموقف الرسمي للمصرف المركزي.

في سياق متصل، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن دول منظمة شنغهاي للتعاون تستجيب بسرعة للتحديات الحادة الجديدة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتغلب على العواقب الاجتماعية والسياسية والتجارية والاقتصادية لجائحة كورونا.

وقال بوتين في اجتماع مع وزراء خارجية منظمة شانغهاي للتعاون عقد في شكل مؤتمر فيديو: "لقد أثبتت منظمة شنغهاي للتعاون من الناحية العملية قدرتها على الاستجابة بسرعة للتحديات الحادة الجديدة الناشئة".