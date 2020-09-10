تركيا تعول على تخفيض روسيا سعر الغاز في العقود الجديدة

صرح ممثل رفيع المستوى لوزارة الطاقة التركية أن بلاده تتوقع أن تخفض روسيا أسعار الغاز الخاص بها في العقود الجديدة.

أنقرة-سبوتنيك. وقال الممثل لوكالة "سبوتنيك"، "تعاوننا مع روسيا مهم جدا اليوم، إنه يتطور بشكل جيد، ولكن قد يكون لدى الشركات دافع تجاري محض. وهذا مفهوم تماما. لدينا أيضا دوافع تجارية واقتصادية. وعندما تتفاوض شركة خطوط الأنابيب التركية "بوتاس" على عقود جديدة، يجب أن نرى تقدما حقيقيا وأسعار جيدة حقيقية".

وأشار إلى أن عملية مد خط أنابيب الغاز "التيار التركي" اكتملت خلال فترة زمنية قصيرة للغاية.

مضيفا "في عام 2016، وقعنا اتفاقيتين حكوميتين وقمنا بمد خط أنابيب غاز. أنظر إلى مشروع "التيار الشمالي 2" - ما زال هناك الكثير من النقاش. لذلك، أكملنا هذا المشروع ونحصل الآن على الغاز من "التيار التركي". كما أن بلغاريا ودول أخرى في جنوب شرق أوروبا ستحصل أيضا على الغاز من هذا خط الأنابيب".

ولم يستبعد الممثل أن تتعاون تركيا مع روسيا الاتحادية في تطوير حقل غاز جديد في البحر الأسود.

وأضاف ممثل وزارة الطاقة: "حق تطوير حقل الغاز هذا يعتبر ملكا لشركة البترول التركية الحكومية "توركش بتروليوم"، ولكن هذا لا يعني أننا نغلق الباب أمام أي شراكة محتملة".

يذكر أن تركيا تعتبر بشكل تقليدي إحدى أكبر الدول من حيث شراء الغاز الروسي الذي تزودها به شركة "غازبروم". ومع ذلك، قد شهدت مبيعات الشركة من "الوقود الأزرق" في السوق التركية تراجعا في السنوات الأخيرة. وقد انخفض حجم هذه المبيعات في العام الماضي بنسبة 35 في المائة - إلى 15.5 مليار متر مكعب، وفي النصف الأول من هذا العام ، خفضت غازبروم إمدادات الغاز للجمهورية بمقدار 1.7 مرة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي ، إلى 4.733 مليار متر مكعب.