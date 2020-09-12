شركة "شيفرون" تخلي منصتين نفطيتين بحريتين بخليج المكسيك مع اقتراب عاصفة

أعلنت شركة النفط العملاقة "شيفرون" أنها بدأت إخلاء منصتين نفطيتين بحريتين، وتستعد لإيقاف عمليات الاستخراج مع بدء إعصار محتمل في الزحف نحو خليج المكسيك.

وقالت متحدثة باسم الشركة في بيان، اليوم السبت، إن "الشركة بدأت عملية إجلاء جميع العاملين من منصتي (بلايند فيث) و(بترونياس) وشرعت في تنفيذ إجراءات إغلاقهما"، وفق وكالة "رويترز".

وأضافت الشركة في البيان أن عمليات الإنتاج في منصات الشركة البحرية الأخرى لم تتأثر.

وضربت العاصفة "لورا" ولاية لويزيانا في بداية الشهر الحالي، حيث بلغت سرعة الرياح 240 كيلومترا في الساعة، ملحقة الأضرار بالمباني وقاطعة الكهرباء عن أكثر من 400 ألف شخص في لويزيانا وتكساس.

وتراجعت أسعار النفط،، جراء وصول إعصار عنيف في خليج المكسيك إلى مركز صناعة الخام الأمريكية، مما أجبر منصات الإنتاج ومصافي التكرير على التوقف.