شركة إماراتية تسعى للاقتراض لتمويل مشروعاتها في مصر

وقالت مصادر مصرفية لـ"الشروق نيوز"، أن مدة القرض المعبري تنتهي في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذكرت أن الزيادة الجديدة للقرض لاتشمل شريحة دولارية.

ووفقا لاتفاقية التمويل المعبري عام 2019 يتكون القرض من شرثيحتين الأولى بالعملة المحلية بقيمة 1.2 مليار جنيه، وشريحة دولارية بقيمة 100 مليون دولار، وذلك بالتحالف مع ست بنوك مصرية، بينها بنوك الأهلي المصري وبنك قطر الوطنى وبنك الإسكندرية وبنك التنمية الصناعية المصري وبنك قناة السويس والمصرف المتحد.

ويستخدم القرض لإجراء عمليات الشراء والبناء والتشغيل بمشروع الشركة لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج سكر البنجر في العالم بطاقة إنتاجية 900 ألف طن سنويا.

وحصلت "القناة للسكر" على ضمانة هيئة الصادرات الألمانية المعروفة بـ"ضمانات هيرمس" لاقتراض الشركة 300 مليون دولار من بنوك ومؤسسات تمويل دولية.

ويوجه القرض الذى تسعى الشركة للحصول عليه إلى المساهمة في التكاليف الاستثمارية التى تتجاوز المليار دولار لمشروع "القناة للسكر" فى غرب ألمانيا، تخصص 550 مليون دولار منها لزراعة 77 ألف هكتار بأحدث طرق الري وتخصص 450 مليون دولار الباقية لإنشاء المصنع، وينتج المشروع 5.5 مليون طن من البنجر فى الموسم الممتد من فبراير/شباط إلى يونيو/حزيران من كل عام ليوفر نسبة تصل إلى 60% من احتياجات المصنع من البنجر مع توفير النسبة الباقية من خلال المزارع المحيطة بالمشروع، وهو ما يوفر نحو 60 ألف فرصة عمل.