الصين تصدر قواعد جديدة لتشديد الرقابة على الشركات المالية القابضة

أصدرت الصين، اليوم الأحد، قواعد جديدة لتنظيم الشركات المالية القابضة، في أحدث خطوة لحماية قطاعها المالي الضخم من المخاطر الشاملة.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان إن القواعد الجديدة وُضعت لسد الثغرات في أنظمة الإشراف والتنظيم بعد توسع عدد قليل من الشركات في ا لقطاع المالي دون آليات للعزل وتراكم مخاطرها.

ووفقا للقواعد الجديدة، يتعين أن يكون رأس مال الشركة خمسة مليارات يوان على الأقل (731.74 مليون دولار) للحصول على ترخيص شركة مالية قابضة، وفقا لـ "رويترز".

تحدد القواعد أيضا متطلبات إجمالي الأصول التي يمكن للشركات المالية القابضة إدارتها. وستحتاج الشركات التي تملك أصولا مصرفية إلى ما لا يقل عن 500 مليار يوان من إجمالي الأصول، في حين يجب أن يكون للشركات التي لا تحوز أصولا مصرفية أصول بقيمة 100 مليار يوان على الأقل.

في 2018، ضم البنك المركزي خمس شركات مالية قابضة، منها عملاق التكنولوجيا المالية أنت فايننشال ومجموعة التجزئة سونينج.كوم ومجموعة تجار الصين المملوكة للدولة، إلى خطة لاختبار قدرتها على إدارة المخاطر.

تسعى أنت فاينانشال، المملوكة للملياردير الصيني جاك ما والتي تقرر تغيير اسمها إلى أنت جروب، لإدراج مزدوج في هونج كونج وشنغهاي.

تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في أول نوفمبر تشرين الثاني، وسَتُمنح الشركات فترة سماح لمدة عام للامتثال لها.