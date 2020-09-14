ارتفاع التضخم السنوي للسودان إلى أكثر من 166 % في أغسطس

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم الاثنين، إن معدل التضخم السنوي في البلاد تسارع بنسبة 23.05 في المئة في أغسطس/ آب إلى 166.83 في المئة من 143.78 في المئة في يوليو/ تموز، مدفوعا بأسعار الغذاء والمواصلات.

وعزا الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان له، الارتفاع إلى مساهمة بعض مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات كالبقوليات والخضر والجبن والبيض والفواكه والسكر، كما ارتفعت مساهمة مجموعة النقل نسبة لارتفاع أسعار تزاكر الحافلات السفرية بين الولايات، وذلك بحسب وكالة "سونا" السودانية.

ويتدهور الاقتصاد منذ الإطاحة بالبشير، إذ تواجه الحكومة الانتقالية الضعيفة صعوبة في بدء إصلاحات اقتصادية وعجزت عن وقف هبوط سعر الجنيه في السوق السوداء.

وأعلن السودان، يوم الخميس، حالة طوارئ اقتصادية بعد هبوط حاد للعملة في الأسابيع الأخيرة، وشكل محاكم خاصة للنظر فيما وصفه مسؤولون بعملية ممنهجة لتخريب الاقتصاد.