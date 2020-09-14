"روس آتوم" تعتزم دخول سوق الليثيوم العالمية عام 2023

موسكو-سبوتنيك. قال مدير شركة روس آتوم، أليكسي ليخاتشوف: "ندرس كيفية الاستحواذ على أصول المواد الخام في الخارج للاندماج في السوق العالمية لإنشاء المنتجات ونخطط لدخول السوق العالمية لمنتجي الليثيوم عام 2023، وبحلول عام 2030 سنستحوذ على ما يصل إلى 10% من إجمالي إنتاج هذا المعدن المطلوب في العديد من الصناعات، والبطاريات وما إلى ذلك، مع توطين الإنتاج في الأراضي الروسية. وهدفنا بحلول عام 2025 هو احتلال 3.5%، وبحلول 2030 هو10% من سوق الليثيوم العالمية".

وأشار إلى أن الليثيوم مادة خام لا يمكن الاستغناء عنها في النقل الكهربائي وأنظمة تخزين الطاقة.

وأضاف المدير العام للشركة:"من المتوقع أن يتضاعف الطلب عليه أكثر من أربعة أضعاف بحلول عام 2030. ويمكن تطبيق خبرة اليورانيوم في تعدين اليورانيوم في تعدين المعادن النادرة".

روس آتوم شركة روسية وهي واحدة من أكبر شركات الطاقة النووية في العالم مع دورة إنتاج كاملة، من تعدين الليثيوم مرورا بتشغيل محطة الطاقة النووية ومعالجة النفايات النووية. تمتلك الشركة الحكومية، التي توفر 18 % من احتياجات الطاقة لروسيا، أكبر محفظة في العالم من المشاريع الأجنبية - 36 وحدة طاقة في 12 دولة بدرجات متفاوتة من الاستعداد، بما في ذلك بيلاروسيا وبنغلاديش والصين والهند وتركيا وفنلندا والمجر ومصر وإيران.

وقال ليخاتشوف، إن زيادة نمو عائدات الصادرات والدخول إلى أسواق جديدة هي إحدى المهام الاستراتيجية التي تواجه روس آتوم، إلى جانب زيادة الكفاءة وإتقان المنتجات الجديدة، بما في ذلك المنتجات غير النووية. وأضاف إن عائدات الشركة بالدولار يجب أن تتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2030، بما في ذلك بسبب نمو عائدات التصدير إلى 70% من إجمالي الإيرادات.

وتخطط الشركة لإبرام عدد من العقود بنهاية العام المقبل، ودخول السوق بمنتجاتها في عام 2023، والبدء في إنتاج الليثيوم من المواد الخام الخام، وبحلول عام 2025 - من المواد الخام المعدنية.