"أوبك +" تنفذ في أغسطس صفقة خفض الإنتاج بنسبة 97% وروسيا بـ98%

أعلنت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، أن تحالف "أوبك +" نفذ شروط الصفقة الجديدة لخفض الإنتاج في آب/أغسطس بنسبة 97%، بينما أوفت روسيا بالتزاماتها بنسبة 98%، والمملكة العربية السعودية بنسبة 103%.

وجاء في تقرير الوكالة لشهر أيلول/سبتمبر، أن السعودية زادت إنتاجها النفطي في آب/أغسطس بمقدار 500 ألف برميل يوميا مقارنة بشهر حزيران/يونيو إلى 8.94 مليون برميل يوميا، وبذلك تجاوزت الدولة التزاماتها بخفض إنتاج النفط في آب/أغسطس بنسبة 3%.

وأشار التقرير إلى أن روسيا زادت في آب/أغسطس من الإنتاج باستثناء المكثفات مقارنة بشهر تموز/يوليو بمقدار 420 ألف برميل يوميًا - لتصل إلى 9.04 مليون برميل يوميًا، وبذلك تكون روسيا تخلفت عن تنفيذ صفقة "أوبك +" بنسبة 2%.

يذكر أن دول تحالف المنتجين للنفط المعروفة باسم "أوبك +"، كانت قد اتفقت في وقت سابق على خفض الإمدادات إلى 9.7 مليون برميل يوميا خلال أيار/مايو وحزيران/ يونيو، لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا، وكان من المقرر تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا في الفترة من تموز/يوليو إلى كانون الأول/ديسمبر.