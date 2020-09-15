وكالة: الاتصالات السعودية تطالب البنوك بدور بارز في طرح عام أولي مرتقب

قالت مصادر إن الاتصالات السعودية طالبت البنوك بالاضطلاع في دور بارز في طرح عام أولي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن 3 مصادر مطلعة، قولهم إن الاتصالات السعودية طلبت من بنوك التقدم بعروض للاضطلاع بأدوار في طرح عام أولي محتمل، لذراعها لتطوير المنتجات والخدمات.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها لأن المسألة غير معلنة، أن الاتصالات السعودية (إس تي سي)، أكبر شركة مشغلة للاتصالات في المملكة، أرسلت طلب مقترحات لبنوك دولية ومحلية، الأسبوع الماضي، بشأن "إس تي سي سلوشنز".

وذكر المصادر أن الشركة السعودية الكبرى لم تتواصل مع البنوك بشأن حجم الصفقة المزمع.

وقال المسؤولون الثلاثة إن الشركة حققت إيرادات تجاوزت 5 مليارات ريال سعودي بما يوازي 1.33 مليار دولار الأمريكي في العام الماضي، فيما كانت الأرباح في نطاق 500 مليون ريال سعودي، وهو ما سيكون طرحا كبيرا نسبيا.

وقال أحد المصادر إن تقييم الشركة قد يصل لنحو 9 مليارات ريال سعودي ما يوازي 2.4 مليار دولار الأمريكي، إذا جمعت ما يصل إلى 18-20 مثل مضاعف ربحيتها.

وقال المصدر إن حجم الطرح العام الأولي قد يبلغ نحو 500 مليون دولار إذا باعت الشركة 20 في المئة.

ولم ترد "إس تي سي" على طلب للتعقيب حتى الآن بعد أن اتصلت بها "رويترز".

وشهدت المملكة موجة من عمليات الطرح العام في 2020، حيث تستفيد الشركات من الطلب السعودي على الأسهم، منذ الطرح العام الأولي القياسي لشركة النفط الحكومية العملاقة "أرامكو" في العام الماضي.

وتحث السعودية المزيد من الشركات على الإدراج بهدف تعميق أسواقها الرأسمالية في إطار إصلاحات تهدف لخفض الاعتماد على النفط.

وحددت سلسلة بن داود القابضة لمتاجر التجزئة هذا الأسبوع سعرا استرشاديا لطرحها العام الأولي، حيث تسعى لجمع نحو 2.19 مليار ريال (585 مليون دولار) عبر إدراج في بورصة الرياض.