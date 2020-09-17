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    حقل غاز في البحر المتوسط

    خريطة أهم آبار الغاز الطبيعي في مصر

    © AFP 2020 / AHIKAM SERI
    اقتصاد
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    حققت مصر إنجازا جديدا في مجال الطاقة باكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي باحتياطي يقدر بنحو 4 تريليون قدم مكب من الغاز، يجعله يحتل المرتبة الثانية بعد حقل ظهر العملاق.

    ذكرت ذلك صحيفة "اليوم السابع" المصرية، أمس الأربعاء، مشيرة إلى أن الكشف قامت به شركتي إيني الإيطالية "بصفتها القائم بأعمال التشغيل فى المنطقة"، وشركة "بي بي" (مقاول العمل).

    حقل غاز في البحر المتوسط
    © AFP 2020 / AHIKAM SERI
    كشف غاز جديد في مصر يحتوي على 4 تريليون قدم مكعبة
    ويقع الكشف الجديد على بعد 5 كيلو من ساحل البحر الأبيض المتوسط، ومن المتوقع أن يصبح ثاني أكبر معدل إنتاج غاز طبيعي في مصر.

    ووصف المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق، في مقابلة تلفزيونية، البئر الجديد بالكشف العظيم، مشيرا إلى أن تكلفة إنتاجه ستكون أقل من الآبار الأخرى لوقوعه بالقرب من سطح الماء على بعد لا يتجاوز 16 مترا.

    وقال مدحت يوسف: "العائد الاقتصادي من هذا البئر سيكون كبيرا للغاية".

    ويقول موقع وزارة البترول المصرية إن اكتشافات الغاز في مصر بدأت عام 1967، بأول حقل بري للغاز تم اكتشافه في منطقة أبو ماضي في دلتا النيل، وتم بواسطة شركة بلاعيم للبترول، بينما كان اكتشاف حقل أبو قير في البحر المتوسط عام 1969، هو أول حقل بحري للغاز الطبيعي في مصر، وفي عام 1971 تم اكتشاف حقل أبو الغراديق في الصحراء الغربية.

    حقل الغاز الطبيعي قبالة مصر
    © AP Photo / Gregorio Borgia
    حقل الغاز الطبيعي قبالة مصر

    ولفت الموقع إلى أن منطقة البحر المتوسط تستحوذ على نسبة 62 في المئة من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، تليها دلتا النيل بنسبة 19 في المئة، ثم الصحراء الغربية بنسبة 18 في المئة.

    وتعمل في هذا المجال نحو 20 شركة منها المحلية مثل (بتروبل -  خالدة - الفرعونية - بدر الدين - البرلس)، والأجنبية مثل (إيني الإيطالية - أباتشي الأمريكية - بي بي الإنجليزية - شل الهولندية).

    وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وفقا لوزارة البترول المصرية، مشيرة إلى أنها توقفت عن استيراد الغاز المسال من الخارج، ووصل إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعب يوميا.

    ولفتت إلى أن القطاعات المستهلكة للغاز الطبيعى بالسوق المحلية في مصر تشمل قطاع الكهرباء الذي يمثل 60.3 في المئة من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي، بينما تستهلك باقي القطاعات 39.7 في المئة وتشمل أنشطة (الصناعة - المنازل - تموين السيارات - البترول ومشتقاته).

    غاز طبيعي
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    غاز طبيعي

    وأوضح موقع هيئة الاستعلامات المصرية أن الخطة التوسعية لاستخدام الغاز الطبعي خلال العام الحالي (2019/ 2020) شملت توصيله لـ (936 ألف وحدة سكنية - 48 منشأة صناعية - 163 منشأة تجارية - تحويل 39 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي - إنشاء 9 محطات لتموين السيارات بالغاز).

    الخطة المستقبلية

    وأعلن مركز "المعلومات ودعم اتخاذ القرار" التابع لمجلس الوزراء المصري، الشهر الجاري، أن مصر وصلت الغاز الطبيعي لـ6 ملايين وحدة سكنية فقط على مدار 25 عاما حتى ام 2014، مضيفا: "منذ هذا العام حتى الآن تم توصيل الغاز لأكثر من 5 ملايين وحدة سكنية في 6 سنوات فقط".

    وتابع: "قررت الحكومة المصرية وضع خطة لتوصيل الغاز الطبيعي إلى ما يقرب من 18 مليون وحدة سكنية خلال الأعوام الأربعة المقبلة".

    وفيما يلي أهم آبار الغاز الطبيعي في مصر:

    1- حقل ظهر 

    يعد أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط، تم اكتشافه عام 2015 وبدأ الإنتاج عام 2017، ويقدر احتياطي الحقل بـ 30 تريليون قدم مكعب، والإنتاج المستهدف منه 2.9 مليار قدم مكعب يوميا.

    ويقع الحقل على بعد 160 كلم شمال شرق بورسعيد على عمق 4100 متر.

    2- حقول شمال الإسكندرية

    تبعد 65 كلم من ساحل رشيد، وتضم (تورس - ليبرا - جيزة - فيوم - ريفين) ويصل الاحتياطي لها إلى 5 تريليونات قدم مكعب.

    3- حقل سلامات

    يقع شمال دمياط في البحر المتوسط، ويقدر الاحتياطي بـ 1.2 تريليون قدم مكعب.

    4- حقل أتول

    يقع شمال دمياط بالبحر المتوسط، ويقدر الاحتياطي بـ 5.1 مليار قدم مكعب، ويتراوح الإنتاج بين (300 - 400) مليون قدم مكعب يوميا.

    5- حقل نورس

    يقع في دلتا النيل ويقدر إنتاجه بـ 1.2 مليار قدم مكعب يوميا.

    6- حقل نيدوكو

    يقع في خليج السويس ويقدر إنتاجه بـ 300 مليون قدم مكعب يوميا.

     

    حقل غاز
    © Sputnik . Igor Ageenko
    حقل غاز

     

    7- حقل بشروش

    يقع في دلتا النيل ويقدر الاحتياطي بـ 250 مليار قدم مكعب.

    الاكتشاف الجديد

    في 16 سبتمبر/ أيلول الجاري تم الإعلان عن اكتشاف حقل جديد يبعد عن دلتا مصر 5 كلم في منطقة "النورس الكبرى"، باحتياطي يقدر بـ 4 تريليونات قدم مكعب.

    الإنتاج الحالي للغاز الطبيعي في مصر:

    يتم تنفيذ 6 مشروعات بحقول (جنوب غرب بلطيم - قصر - جنوب دسوق - ابن يونس - شرق جنوب أبو النجا - فارسكور)، إضافة إلى استكمال 4 مشروعات أخري تشمل (المرحلة الثانية من حقل كاموس - حقل دسوق (المرحلة ب) - المرحلة الثانية من حقل ظهر العملاق - البرلس "المرحلة التاسعة ب").

    تركيا تعثر على حقل غاز في البحر الأسود
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    الكلمات الدلالية:
    مصر, البحر المتوسط, حقل ظهر, حقل غاز, اكتشاف حقل غاز
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