وكالة: الليرة التركية تتراجع إلى "قاع جديد"... والأنظار موجهة إلى البنك المركزي

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد ولامست 7.6 مقابل الدولار، اليوم الاثنين 21 سبتمبر/أيلول، مع تنامي التوقعات بأن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي، مستقرا هذا الأسبوع، على أن يواصل تقليص الائتمان عبر إجراءات أخرى.

ويقول المحللون، وفقا لوكالة "رويترز"، من بينهم محللو "غولدمان ساكس"، إن المركزي التركي سيقرر على الأرجح في اجتماعه المقرر يوم الخميس، رفع سعر الفائدة/ لما يسمى بنافذة السيولة المتأخرة البالغ حاليا 11.25% وهو من أعلى معدلات أسعار الفائدة التي يحددها.

وقد يحمي ذلك الليرة من مزيد من الانخفاض الحاد.

وهوت الليرة التركية بنحو 22 في المئة أمام الدولار الأمريكي، منذ بداية العام الحالي، وفقدت نحو نصف قيمتها منذ نهاية 2017.

لكن المحللين يقولون إن الخطوة لن تكون سوى تأجيل، لرفع رسمي لسعر الفائدة الرئيسي القابع عند 8.25 في المئة منذ مايو/أيار.

وفي الساعة 09:17 بتوقيت غرينتش، كانت الليرة التركية أضعف من مستواها عند إغلاق يوم الجمعة بنسبة 0.3 في المئة لتسجل 7.5900.

ورغم أن أغلب الاقتصاديين الذين استطلعت "رويترز" آراءهم لا يتوقعون رفعا رسميا لسعر الفائدة هذا الأسبوع، فإنهم يرون أن البنك المركزي سيواصل اتخاذ إجراءات لرفع المتوسط ​​المرجح لتكلفة التمويل الذي وصل إلى 10.4 في المئة من 7.3 في المئة في شهرين.