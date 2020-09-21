الذهب ينخفض لأقل مستوى في نحو أسبوعين مع تعافي الدولار

نزلت أسعار الذهب لأقل مستوى في نحو أسبوعين، اليوم الاثنين، مع صعود الدولار، في حين زاد الضغط على المعدن النفيس بفعل الشكوك حيال إجراءات تحفيز إضافية في كلمات لصناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا الأسبوع.

نزل الذهب في السوق الفورية واحدا بالمئة إلى 1930.07 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1211 بتوقيت جرينتش وهو أقل مستوى منذ التاسع من سبتمبر/ أيلول عند 1928.14 دولار.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1.2 بالمئة إلى 1938.30دولار للأوقية، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وصعد مؤشر الدولار الأمريكي 0.4 بالمئة، مما يزيد تكلفة حيازته لحاملي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون كلمات أعضاء مجلس الاحتياطي ومن بينهم جيروم باول رئيس المجلس والذي سيمثل أمام لجان للكونغرس هذا الأسبوع. وجاء تراجع الذهب رغم انخفاض الأسهم الأوروبية لأقل مستوى في أسبوعين في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في أوروبا ما دفع بعض الدول لفرض إجراءات عزل من جديد وخيم على آفاق التعافي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 1.7 بالمئة إلى 26.31 دولار للأوقية، وهبط البلاتين واحدا بالمئة إلى 918.97 دولار وانخفض البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 2322.79 دولار للأوقية.