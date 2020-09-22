وزير البترول المصري: مؤهلون لنصبح مركزا عالميا لصناعة الغاز

قال وزير البترول المصري طارق الملا، إن بلاده مؤهلة لتكون مركزا عالميا لصناعة الغاز.

وتابع الوزير في مؤتمر صحفي عقد، اليوم الثلاثاء، أن مصر تسعى للتحول إلى مركز لصناعة الغاز في المنطقة.

عاجل | مؤتمر صحفي لوزير البترول المصري بشأن تحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة إقليمية

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وأشار إلى أن احتياطي شرق المتوسط 320 تريليون قدم مكعب من الغاز.

وبمناسبة تحول منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية، قال طارق الملا إن الولايات المتحدة الأمريكية أعربت عن رغبتها في المشاركة كمراقب في منتدى غاز شرق المتوسط، فيما ترغب فرنسا في الانضمام كعضو عامل.

وتعمل كل من مصر وإسرائيل والأردن وقبرص واليونان وإيطاليا والسلطة الفلسطينية على تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية في القاهرة.

ويحضر سفراء الدول الأعضاء توقيع الاتفاق، حسب منشور للسفارة الإسرائيلية في القاهرة عبر فيسبوك.

ويأتي إنشاء المنتدى في إطار سعي مصر للتحول لمركز إقليمي للطاقة في المنطقة، فيما أعلنت وزارة البترول المصرية في البيان، إن من أهداف المنتدى العمل على إنشاء سوق إقليمية للغاز وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية.