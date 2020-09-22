تراجع أسعار الذهب في مصر لأدنى مستوى لها منذ 45 يوما

واصلت أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر/أيلول، تراجعها لليوم الثاني على التوالي.

وسجلت أسعار الذهب، بحسب موقع "المصري اليوم"، أدنى مستوى لها منذ 45 يوما تقريبا.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا سعرا وصل إلى 830 جنيها للغرام.

وبذلك فقد سعر غرام الذهب نحو 10 جنيهات عن سعره أمس الأول.

وأعلن إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب في الغرف التجارية، أسعار الذهب في السوق المحلي خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث سجل عيار 18 سعر 711 جنيهاً للغرام.

كما سجل الذهب عيار 24 سعر 948 جنيهاً للغرام.

وبلغ أيضا سعر الجنيه الذهب نحو 6640 جنيهاً.