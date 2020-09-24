العراق يتوقع إبرام اتفاق مع "أوبك+" لزيادة صادراته النفطية

توقع وزير النفط العراقي، اليوم الخميس، إبرام اتفاق مرتقب مع الدول المصدرة للنفط "أوبك" ومجموعة "أوبك +" لزيادة صادرات العراق النفطية.

ونقلت وكالة "الأنباء العراقية" الرسمية تصريحات عبد الجبار الذي أشار إلى أن اتفاق التخفيض بين دول "أوبك" سيستمر إلى نهاية عام 2021.

وأكد عبد الجبار في حديثه أن "ارتفاع أسعار النفط الخام وتداعيات جائحة كورونا على العالم، ستلقي بظلالها على مستقبل القرارات المقبلة من قبل أعضاء المنظمة"، مبينا أن "المفاوضات مستمرة، وهناك انفتاح مع الجميع لانضاج القرارات التي تسهم في تعافي أسعار النفط عالميا".

وكشف عبد الجبار عن وجود شركة استشارية تعمل على وضع خطط وعوامل التشغيل المشترك للحقول بين العراق والكويت، أما الحقول المشتركة مع ايران فإن هناك حوارات مع الجانب الايراني للاتفاق على صيغ نهائية وثابتة لتشغيل تلك الحقول، وإن الوزارة تعمل على تطوير قدرات شركاتها في البصرة وميسان بهدف التعجيل في عملية الاستثمار في الحقول المشتركة.

وأوضح عبد الجبار أن وزارته تعمل على إكمال تلك المشاريع حتى عام 2025، وسنرفع إنتاج الغاز إلى كميات كبيرة تصل من 2500 إلى 3000 مليون قدم مكعب غاز، لافتا إلى أن جميع مشاريع الغاز إما قيد التنفيذ حاليا أو قيد الإحالة أو قيد إعداد تندر المشروع.

يذكر أن دول تحالف المنتجين للنفط المعروفة باسم "أوبك+"، كانت قد اتفقت في وقت سابق على خفض الإمدادات 9.7 مليون برميل يوميا خلال مايو/أيار ويونيو/حزيران، لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا. وكان من المقرر تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا في الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول.