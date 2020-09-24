تركيا تكشف عن الميزات الهائلة لحقل الغاز الذي فاجأ به أردوغان الشعب التركي

كشف نائب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، الميزات الاقتصادية الكبيرة التي سيوفرها اكتشاف الغاز الطبيعي في "حقل صقاريا" بالبحر الأسود.

ففي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التركية "الأناضول" أكد بيرقدار في كلمة له خلال مؤتمر حمل عنوان "رؤية تركيا للعدالة والتعاون شرقي المتوسط"، الذي نظمته الرئاسة التركية، أن الغاز المكتشف في حقل "صقاريا" بالبحر الأسود سيلبي نسبة 30% من احتياجات السوق المحلية في تركيا من الغاز الطبيعي.

ونوه نائب وزير الطاقة إلى أن أول إنتاج للغاز الطبيعي سيتم في 2023 على أن يلبي 30 بالمئة من احتياجات السوق المحلي بعد عام 2025، بالنظر إلى معدل الاستهلاك الحالي، مؤكدا أنه سيلبي أكثر من ذلك على المدى الطويل.

وأشار بيرقدار في تصريحاته إلى أن سوق الطاقة في تركيا قد "شهد تحولا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وأن الطلب مستمر في الارتفاع"، مبينا أن قطاع الطاقة التركي استثمر بمقدار 60 مليار دولار خلال الفترة بين الأعوام 2002 - 2016.

وكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في منتصف أغسطس/ آب الماضي عن المفاجأة التي وعد بها الشعب التركي، والتي ظهرت في مكان لم يكن في الحسبان، على حد قوله.

وقال أردوغان، في كلمة له عقب صلاة الجمعة، إن "تركيا اكتشفت أكبر مخزون للغاز الطبيعي في تاريخها في البحر الأسود، فقد اكتشفت سفينة فاتح مخزون غاز يقدر بـ320 مليار متر مكعب في البحر الأسود".

أردوغان يعلن اكتشاف بلاده أكبر مخزون للغاز الطبيعي في تاريخها في البحر الأسود pic.twitter.com/xJMlWwoJ18 — TRT عربي (@TRTArabi) August 21, 2020

وأضاف أردوغان "منذ سنوات ننقب عن الطاقة بواسطة سفن صنعناها بأنفسنا، وفتح الله لنا طاقة خير كبيرة في مكان لم يكن بالحسبان. أجرينا 9 عمليات حفر في المياه العميقة في البحرين المتوسط والأسود عبر سفينتي (الفاتح) و(ياووز). بدأنا بسم الله من حقل صقاريا للغاز وبمشيئة الله سيكون هناك المزيد، وننتظر أنباء سارة مماثلة من البحر المتوسط".

قال الرئيس التركي إن "المؤشرات الأولية لاكتشاف أكبر حقل غاز تشير إلى احتمال كبير لوجود حقول أخرى في نفس المنطقة".

وتابع أردوغان في كلمته قائلا "نحن مصممون على حل مسألة الطاقة في بلادنا بشكل جذري، ولن نتوقف أو نرتاح حتى نكون دولة مصدرة للطاقة".