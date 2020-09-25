انخفاض أسعار النفط وسط تنامي المخاوف إزاء الطلب بسبب كورونا

انخفضت أسعار النفط في الأسواق العالمية، اليوم الجمعة، وذلك بسبب تنامي المخاوف بشأن تأثر الطلب على الوقود بفعل ارتفاع جديد واسع النطاق لحالات الإصابة بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة "رويترز" البيانات الرسمية التي تظهر انخفاض خام برنت أربعة سنتات إلى 41.90 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات إلى 40.23 دولار للبرميل.

وقالت شركة للأبحاث والأسواق التجارية، تعليقا على الوضع: "توقعات الطلب على النفط تظل زاخرة بالتحديات إذ يستمر تنامي احتمالات فرض قيود جديدة على التنقل".

وما زال الطلب على الوقود في الولايات المتحدة في حالة ركود مع انخفاض متوسط الطلب على البنزين في أربعة أسابيع 9 في المئة عن مستواه قبل عام بحسب ما أظهرته بيانات حكومية.

وتأتي الضربة المحتملة لتعافي الطلب في الوقت الذي تتأهب فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف باسم مجموعة (أوبك+)، لزيادة الإنتاج في السوق العالمية.