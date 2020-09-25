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    مؤشرات اقتصادية - النفط، أوكلاهوما، اقتصاد الولايات المتحدة 2020

    رغم التخوفات... هل تتجه أسعار النفط نحو الارتفاع؟

    © AP Photo / Sue Ogrocki
    اقتصاد
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    حالة من التذبذب تسيطر على سوق النفط في الوقت الراهن، وسط تخوفات من تقلبات جديدة بشأن فيروس كورونا.

    يرى خبراء الطاقة أن الفترة المقبلة يستمر فيها تذبذب الأسعار، حال عدم استقرار الأوضاع بشأن فيروس كورونا.

    وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الهادي الحويج، في افتتاح السفارة الليبية في دمشق، سوريا
    © Sputnik . Mohammad Damour
    وزير خارجية حكومة شرق ليبيا يطالب الشركات العالمية بعودة الاستثمار في النفط
    وبحلول الساعة 07:49 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند 42.17 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.55% عن سعر التسوية السابقة.

    فيما تداولت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند مستوى 40.55 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.6% عن سعر إغلاق أمس. 

    وأظهرت أسعار النفط اليوم مكاسب في ظل آمال المستثمرين بتعافي الطلب العالمي على الخام، حيث يتوقع المستثمرون أن تتخلى بعض الدول عن فرض إجراءات حجر صحي صارمة.

    من ناحيته قال خبير الطاقة العراقي حمزة الجواهري، إنه من الطبيعي أن تتراجع الأسعار بعد البدء بتصدير النفط الليبي وارتفاع المخزون الأمريكي.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الوضع الراهن به الكثير من المتغيرات، خاصة خلال  الفترة المقبلة من الأيام منها ما هو إيجابي، وما هو سلبي بالنسبة للأسعار.

    وأوضح أنه وحتى نهاية العام الجاري سيشهد العالم من هذه المتغيرات الكثير، خاصة بما يتعلق بإفرازات جائحة كورونا، وقرارات الدول المتعلقة بالحظر الصحي وحركة المركبات.

    فيما قال الخبير النفطي  الليبي عيسى رشوان، في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن حجم النفط الليبي في السوق العالمية في حدود أقل من 3 بالمئة.

    وأضاف أن تراجع الأسعار بسبب انخفاض الطلب في البورصة العالمية.

    وأظهرت بيانات أمريكية أن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، بحسب "rt".

    وفي ليبيا، حملت ناقلة نفط شحنة أمس الخميس من مرفأ من بين ثلاثة مرافئ ليبية أعيد فتحها في الأيام القليلة الماضية ومن المتوقع تحميل المزيد من الشحنات في الأيام المقبلة.

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