وكالة: إنتاج النفط الليبي تضاعف 3 مرات منذ عودة التصدير

أفادت وكالة "بلومبيرغ"، بأن إنتاج النفط في ليبيا من النفط تضاعف حوالي ثلاث مرات، منذ قرار إعادة تصدير النفط، حيث وصل إلى 250 ألف برميل يوميا.

وذكرت الوكالة، في تقرير لها، نقلا عن مصدرين ليبيين، قولهما إن الحقول الثلاثة الواقعة في إقليم برقة، شرق البلاد، وهي: الحريقة والبريقة والزويتينة، أنتجت حوالي 150 ألف برميل يوميا.

وأشارت الوكالة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط قالت إنها تعمل على تقييم الوضع الأمني في أربعة موانئ نفطية برية أخرى، بما فيها الزاوية، التي تتعامل مع النفط الخام من حقل الشرارة في الجنوب الغربي، لمعرفة ما إذا كانت الظروف الأمنية تسمح بإعادة التشغيل.

وبحسب مصادر الوكالة، فالإنتاج سيرتفع أكثر مع رسو السفن، وتحميل الخام من صهاريج التخزين، وسيسمح هذا الأمر بضخ مزيد من الخام من الحقول.

يذكر أن كلا من حفتر ومعيتيق قد أعلنافي وقت سابق، الوصول إلى تفاهم بشأن استئناف إنتاج النفط وتشكيل لجنة فنية مشتركة من الأطراف تشرف على الإيرادات وضمان التوزيع العادل للموارد.

وبحسب بيان صادر عن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، فاستئناف إنتاج النفط سيكون لمدة شهر واحد، وأشار البيان إلى أن الحوار الليبي - الليبي الداخلي بدأ بمشاركة وتفاعل إيجابي من معيتيق، إذ اتفق المتحاورون على توزيع عادل لعائدات النفط، بشكل يخدم جميع الليبيين المقيمين في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية على حد سواء، كما تم تشكيل لجنة مشتركة مهمتها حل جميع الخلافات والمسائل العالقة بين جميع الأطراف.