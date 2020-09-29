برغم وباء كورونا... تركيا تتوقع نموا طفيفا هذا العام

أعلن وزير المال التركي، براءت ألبيرق، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد بلاده 0.3 في المئة العام الجاري مع تعافيه من تداعيات وباء فيروس كورونا، ولكنه حذّر من انكماش 1.5 في المئة في أسوأ الاحتمالات.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات الوزير التركي الذي قال إن "إجراءات العزل العام تسببت في توقف الأنشطة الاقتصادي وهو أسوأ أداء سنوي خلال العقد الحالي.

وأضاف الوزير، قائلا: "عرض برنامج حكومي جديد متوسط المدى ونمو الناتج المحلي الإجمالي سيتباطأ في الربع الأخير مقارنة بالربع الثالث ولكن سيتسارع إلى 5.8 في المئة في عام 2021".

واتخذت تركيا قرارا رسميا بإعادة فتح المطاعم والمقاهي والمنتزهات السياحية وإلغاء قيود السفر المفروضة بين المدن، وذلك في إطار تخفيف التدابير والإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد.