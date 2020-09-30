السعودية... ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 31.4%

أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء السعودية، ارتفاعًا قياسيًا في نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة، بأكثر من خمس نقاط مئوية، لتصل إلى 31.4٪.

ونشرت الهيئة بيانا على موقعها الرسمي في "تويتر"، اليوم الأربعاء، جاء فيه "بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين 48.8% في الربع الثاني من عام 2020، وهو ما يعكس بشكل أساسي زيادة مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة من 25.9 %في الربع الأول من عام 2020م إلى 31.4 %في الربع الثاني من نفس العام".

كما أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين في نهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 15.4 في المائة، مقابل 11.8 في المائة بنهاية الربع الأول من العام ذاته.

وأضافت، أن الاقتصاد السعودي انكمش 7 % في الربع الثاني من 2020، في مؤشر على مدى عمق تداعيات فيروس كورونا المستجد على القطاعين النفطي وغير النفطي.

ووفقا لبيان الهيئة العامة للإحصاء السعودية "بلغ الانخفاض في معدل نمو القطاع الخاص 10.1% والقطاع الحكومي 3.5%".

وكان القطاع غير النفطي، وهو محور الإصلاحات السعودية الرامية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن إيرادات النفط، الأكثر تضررا في الربع الثاني وانكمش 8.2% في حين تراجع القطاع النفطي 5.3% بحسب ما قالته هيئة الإحصاء.

يذكر أنه في الربع الأول، سجل اقتصاد السعودية انكماشا بنسبة 1% نتيجة التأثير الجزئي لانهيار أسعار النفط والجائحة، والذي تفاقم في مارس/ آذار الماضي.