توقعات بنمو اقتصاد السعودية 10 % عام 2021

كشف البيان التمهيدي لموازنة المملكة العربية السعودية لعام 2021، أنه من المتوقع أن تنمو إيرادات المملكة بنحو 10 في المئة، بينما تم تقدير الموازنة عند 990 مليار ريال.

ذكرت ذلك شبكة "العربية نت"، اليوم الأربعاء، وقالت: "في حين تم تقدير إيرادات الميزانية السعودية لعام 2021 عند 846 مليار ريال، أشار التوقعات التقديرية إلى أن نفقات ميزانية السعودية للعام الجاري تقدر بـ 1068 مليار ريال".

وتابعت: "وفقا للبيان التمهيدي للميزانية، فمن المتوقع تراجع عجز ميزانية السعودية 2021 إلى 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني توقعات بتراجع العجز في ميزانية المملكة بنحو النصف في 2021".

وتشير التقديرات إلى إمكانية وصول الدين العام لـ 33 في المئة من الناتج المحلي، بحسب الشبكة التي تقول: "هناك تقديرات لميزانية عام 2022 عند 955 مليار ريال وعام 2023 عند 941 مليار ريال".

وأوضحت الشبكة أنه تم تقدير إيرادات ميزانية السعودية للعام الجاري عند 770 مليار ريال، بينما النفقات عند 1068 مليار ريال، بينما كشف البيان التمهيدي أن هناك توقعات بتسجيل ميزانية العام الجاري عجزا بنسبة 12 في المئة من الناتج المحلي.