الدنمارك تمنح تصريحا للعمل في خط "التيار الشمالي-2 " الذي لم ينته بناؤه بعد

أعلنت وكالة الطاقة الدنماركية، اليوم الخميس، منح شركة "نورد ستريم 2 اي جي" تصريحا للعمل في خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2" على الجرف القاري للبلاد.

وجاء في بيان الوكالة: "منحت وكالة الطاقة الدنماركية "نورد ستريم 2 اي جي" تصريحاً لاستخدام خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2" على الجرف القاري للدنمارك".

ويشار إلى أنه تم منح التصريح بشروط عديدة تضمن الاستخدام الآمن للخط.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أعلن سابقاً، أن واشنطن تشكل تحالفا لمنع استكمال مشروع "التيار الشمالي 2"، وتأمل ألا يكتمل بناء خط الأنابيب.

من جانبها، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تدين دعوة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو لتشكيل تحالف ضد خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، مشيرة إلى أن واشنطن تحاول احتلال سوق الغاز الأوروبية.

ويتضمن مشروع "التيار الشمالي-2" بناء خطين لأنابيب الغاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.