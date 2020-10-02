إصابة ترامب وزوجته بفيروس كورنا تطيح بالأسهم الأوروبية

شهدت أسهم البورصة الأوروبية، اليوم الجمعة، تراجعا بعد الإعلان عن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا.

وأثر الإعلان عن إصابة الرئيس الأمريكي وزوجته ميلانيا ترامب بكوفيد-19، سلبا على أسواق الأسهم في أنحاء العالم، وفقا لوكالة "رويترز".

وأدى ذلك إلى انخفاض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحدا في المئة، وتراجع المؤشر داكس الألماني والمؤشر كاك 40 الفرنسي 1.3 في المئة، فيما تراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني واحدا في المئة.

كما تراجعت أسهم الكيماويات والتعدين والنفط والغاز في صدارة القطاعات التي تراجعت في التعاملات المبكرة بما يتراوح ما بين 1.3 و1.5 في المئة.

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".