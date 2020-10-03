بنك الكويت المركزي يؤكد التزامه بقوة الدينار

أكد بنك الكويت المركزي اليوم السبت، على التزامه بقوة الدينار واستقرار سعر صرفه.

وقال البنك: "في ضوء تقرير نشرته بعض المواقع حول تخفيض قيمة الدينار، يؤكد البنك التزامه بالمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار بما يضمن قوته الشرائية".

وأضاف البنك أنه سيواصل أيضا الالتزام بالسياسات الرامية لتقوية الدينار والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي بالبلاد.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، يوم الثلاثاء الماضي، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 91 عاما.

وكان الشيخ صباح الأحمد يعالج في مستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي وصلها، في 23 تموز/يوليو، بعد تعرضه لعارض صحي، ولاحقا أجريت للأمير الراحل فحوص طبية جاءت نتيجتها مطمئنة.

وأدى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الصباح اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة متعهدا بالعمل من أجل ازدهار الدولة الخليجية واستقرارها، وداعيا إلى توحيد الصفوف في مواجهة التحديات.