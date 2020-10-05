"غولدمان ساكس": السعودية أعدت ميزانية للسنوات الثلاث القادمة على أساس 50 دولارا لبرميل النفط

أعدت المملكة العربية السعودية ميزانية بناء على تقدير نفطي لمتوسط سعر البرميل بـ50 دولارا للسنوات الثلاث المقبلة ، حسب حسابات المحللين في مجموعة "غولدمان ساكس".

ونقلت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية تصريحات للمحلل القتصادي، فاروق سوسة، الذي قال "باستخدام تقديراتنا الخاصة ... حسبنا أن الأرقام المعروضة في مشروع الميزانية (للمملكة) تستند إلى متوسط ​​سعر نفط يبلغ نحو 50 دولارا للبرميل في 2020-2023".

في الوقت الحالي ، يبلغ سعر خام برنت حوالي 40 دولارا للبرميل. في بداية العام، كان الرقم 66 دولارا للبرميل، ولكن بعد أربعة أشهر من الانخفاض، انخفضت أسعار النفط إلى أقل من 20 دولارا.

خلال الأشهر الأربعة التالية، من مايو إلى أغسطس، عادت الأسعار إلى 45 دولارا، ولكن في الخريف، بدأ خام برنت في الانخفاض إلى حد ما مرة أخرى.

هذا وتتوافق حسابات بنك "غولدمان ساكس" بشكل عام مع توقعات المجموعة المالية "هيرميس"، التي قدرت أن ميزانية المملكة العربية السعودية للعام المقبل قد تم إعدادها بتوقعات أسعار النفط من 50 إلى 55 دولارا، في حين أن بنك "غولدمان ساكس" نفسه يتوقع بأن يصل خام برنت إلى 65 دولارا بنهاية العام المقبل.