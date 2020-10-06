متى ينتعش الاقتصاد العالمي مجددا... صندوق النقد يجيب عن السؤال الصعب

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد العالمي في وضع أفضل مما كان متوقعا خلال جائحة فيروس كورونا، لكنه يواجه مسارا صعوديا حادا نحو التعافي الكامل.

واشنطن- سبوتنيك . وأضافت جورجيفا خلال مؤتمر افتراضي نظمته كلية لندن للاقتصاد: "تقديراتنا الحالية تشير إلى أن التطورات في الربعين الثاني والثالث كانت أفضل إلى حد ما، مما كان متوقعا، وهو ما سمح بمراجعة توقعاتنا العالمية لعام 2020 بالرفع قليلا".

وتابعت: "الاقتصاد العالمي يعود من أعماق الأزمة. لكن هذه الكارثة لم تنته بعد، وتواجه جميع البلدان الآن ما يمكن تسميته (الصعود الطويل) وهو صعود صعب سيكون طويلا وغير منتظم وغير مؤكد، وعرضة للانتكاسات".

وأردفت جورجيفا أنه على الرغم من بعض التحسينات، لا تزال هناك مخاطر سلبية رئيسية، ويواصل صندوق النقد الدولي توقع انتعاش جزئي وغير منتظم لعام 2021.

واستطردت: "تشير تقديراتنا إلى أن الدين العام العالمي سيصل إلى مستوى قياسي، يبلغ نحو 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020".

يعقد صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي اجتماعات سنوية بشكل افتراضي الأسبوع المقبل.