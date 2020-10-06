خبير شهير يكشف سر التعافي السريع للاقتصاد المصري بخلاف معظم دول العالم

قال الدكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادي العالمي ورئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج البريطانية، إن تعافي الاقتصاد العالمي من جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا اتخذ مسارات مختلفة في العالم

وأضاف خلال مقابلة مع فضائية "أون"، مساء اليوم الثلاثاء، أن مسار التعافي الاقتصادي يتسم بالاعتدال وليس الاستمرارية في التعافي، مشددا على أن هذا في حد ذاته مشكلة، لكنه أكد أن بقاعا أخرى في العالم مثل الصين ودول نامية مثل مصر تؤدي بشكل أفضل.

وتوقع أن يكون معدل التعافي في العالم الغربي والمتقدم والدول الصناعية بطيء بشدة، قائلا: "بالنسبة للاقتصاد المتقدم في أوروبا والولايات المتحدة فسيكون التعافي ببطء شديد للأسف".

وعزى الخبير الاقتصادي أسباب التعافي الأسرع للدول النامية ومنها مصر، إلى حزمة من الأسباب؛ أولها هو متوسط الأعمار الصغيرة بين المواطنين، وهذا يعني أنهم يستطيعون التعايش مع "كوفيد" بشكل أفضل لأن معدل دخول المستشفيات أو الوفيات أقل حدة.

وأكد أن الدول النامية كان عليها أن تتعامل مع الموقف بشكل أكبر حيث أنها لا تتحمل الاختيار بين الإغلاق التام أو الفتح التام، وكان عليها أن تجد وسيلة في المنتصف بينهما.

وتابع قائلا: "ولهذا رأينا مصر تؤدي بشكل طيب جدا، أما في حالة الصين فقد بدأوا مبكرا، ولذلك لديهم ميزة أنهم كانوا الأوائل في الإصابة والأوائل في التعافي".