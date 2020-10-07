مستثمرون من الشرق الأوسط يشترون أسهما في شركة شحن روسية

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي عن توقيعه لشراكة مع صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط وآسيا، وذلك لجذب الشركاء الدوليين إلى الخصخصة في روسيا.

وقال مدير صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديميترييف، لوكالة "سبوتنيك": إن "المستثمرين الأجانب أبدوا اهتماما كبيرا بالطرح العام الأولي لشركة سوفكوم فلوت، مما يؤكد مكانة الشركة الفريدة في السوق العالمية وآفاق النمو القوي".

وأضاف ديميترييف قائلا: "شارك الصندوق الروسي للاستثمار الشركاء وكبار المستثمرين الدوليين في أول اكتتاب في السوق الروسية في عام 2020 حيث كان الطرح العام الأولي للأسهم وهذا مثال حي على الاكتتاب العام الأولي الناجح لشركة روسية رائدة على الصعيدين المحلي والعالمي".

وتابع قائلا "يخطط الصندوق لاستقطاب شركاء من بين أكبر الصناديق السيادية والاستثمارية في العالم للمشاركة في برامج الخصخصة في روسيا الاتحادية في المستقبل".