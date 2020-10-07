تراجع حجم الصادرات النفطية الروسية في أغسطس بأكثر من النصف

أعلنت مصلحة الجمارك الروسية أن حجم الصادرات النفطية الروسية قد تراجع في آب/ أغسطس من الناحية النقدية بمقدار 2.2 مرة مقارنة بشهر آب/ أغسطس من العام الماضي، وبنسبة 8.7 في المائة مقارنة بشهر تموز/ يوليو - ليصل إلى 4.616 مليار دولار.

موسكو - سبوتنيك. وأشارت الجمارك الروسية في معطيات لها إلى أن السبب في تراجع حجم الصادرات من الناحية النقدية يعود إلى انخفاض حجمها من الناحية المادية، حيث ارتفع سعر النفط الروسي في آب/ أغسطس، على العكس من ذلك، بشكل طفيف - بنسبة 1.4 في المائة مقابل تموز/ يوليو، إلى 44.51 دولارًا لبرميل نفط "أورال". وانخفض حجم صادرات النفط المادية في آب/ أغسطس بنسبة 33 في المائة على أساس سنوي وبنسبة 14.9 في المائة على أساس شهري - إلى 15.521 مليون طن.

يشار إلى أنه في الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى آب/ أغسطس، انخفض حجم الصادرات النفطية بنسبة 9.4 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي - إلى 159.818 مليون طن ، ومن الناحية النقدية - بنسبة 39.9 في المائة، ليصل إلى 48.799 مليار دولار.

وانخفض حجم صادرات المنتجات النفطية الروسية في آب/ أغسطس بنسبة 23 في المائة مقارنة بشهر تموز/ يوليو - إلى 8.18 مليون طن ، من الناحية النقدية - بنسبة 14.1 في المائة، ليصل إلى 2.338 مليار دولار.

هذا وفي الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى آب/ أغسطس، زاد حجم صادرات المنتجات النفطية الروسية بنسبة 1.9 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي - ليصل إلى 93.508 مليون طن، ومن الناحية النقدية - انخفض بنسبة 30.9 في المائة ليصل إلى 30.378 مليار دولار.