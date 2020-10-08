المكسيك... توقف 80% من إنتاج النفط جراء إعصار "دلتا"

أفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصي، بأن محطات معالجة النفط والغاز البرية وموانئ الطاقة من بورت آرثر وتكساس إلى نيو أورلينز تتراجع في ظل تحذيرات من رياح العواصف الاستوائية، وأوقف ميناء لويزيانا للنفط البحري، وهو الميناء الوحيد للمياه العميقة على خليج المكسيك، الصادرات والواردات المنقولة بحراً.

بدأ إعصار دلتا مسيرته عبر مناطق إنتاج النفط البحرية الأمريكية الرئيسية في خليج المكسيك الأمريكي، يوم الخميس، حيث نقلت شركات الطاقة منصات الحفر وسحبت العمال من المنصات، وذلك كما جاء في منشور المركز الوطني للأعاصير الأمريكي على "تويتر".

Hurricane #Delta has strengthened back to a category 2 hurricane. Hurricane and Storm Surge Warnings are in effect for portions of the northern Gulf coast. Go to https://t.co/tW4KeGdBFb and https://t.co/SiZo8ozBbn for more information. pic.twitter.com/pmVTIWOJIZ — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 8, 2020

من المتوقع أن تشتد العاصفة فوق مياه الخليج الدافئة إلى إعصار من الفئة 3 مع رياح تبلغ سرعتها 115 ميلاً في الساعة (185 كم / ساعة)، وقد أوقفت 80% من النفط البحري في المنطقة وما يقرب من 50% من إنتاج الغاز الطبيعي.

قام المنتجون وهم مالكون لشركات النفطية في الخارج بما في ذلك "Royal Dutch Shell" بسحب العمال من المنصات إلى أماكن أكثر أمانًا على الشاطئ.

فيما أكدت شركة أوكسيدنتال بتروليوم، ثالث أكبر منتج بحري من حيث الحجم، أنّها تتّخذ خطوات لحماية موظّفيها ومنشآتها، فيما أفادت شركتا رويال داتش شل، ومورفي أويل كورب، بأنّهما تراقبان تطورات "دلتا".

إن عددا كبيرا بشكل غير عادي من العواصف إلى جانب احتياطات السلامة الوبائية جعل هذا العام مكلفًا وصعبًا بالنسبة للمنتجين في الخارج.

كانت "دلتا" تبحر بسرعة 17 ميلاً في الساعة فوق الخليج بعد تجريفها عبر شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية وضرب مناطق منتجعها. أوقف ميناء لويزيانا للنفط البحري واستلم إعلان كارثة فيدرالي قبل وصول العاصفة.

HURRICANE #DELTA is organizing over the warm waters of the southern Gulf of Mexico tonight, forecast to be a category 2 again by morning, and a major #hurricane again by the end of the day Thurs. We are heading to LA via Merida, Mexico for second intercept. Sat: @RadarOmega_WX pic.twitter.com/ppgz20gRbX — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) October 8, 2020

على ساحل الخليج الأمريكي، بدأت شل حركة في إعداد ثلاث مصاف في دير، جيسمار ونوركو، لويزيانا، استعدادا لوصول دلتا. إلى الغرب، كانت مصافي التكرير الأخرى لا تزال قيد الصيانة في أعقاب الأعاصير السابقة.

ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأكثر من 3% يوم الأربعاء بعد إغلاق الآبار وتوقعات طلب أكبر من المتوقع خلال الأسبوعين المقبلين. وكانت أكثر من ست ناقلات للغاز الطبيعي المسال تنتظر أيضًا دخول مصانع التصدير الأمريكية قبالة ساحل لويزيانا.