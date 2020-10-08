الجزائر... "سوناطراك" تسوي خلافها مع "ناتورجي" الإسبانية

توصلت اليوم شركة النفط الجزائرية "سوناطراك"، إلى حل للخلاف الذي جمعها بشركة "ناتورجي" الإسبانية حول أسعار الغاز، بعد أن اقترب الطرفان من إجراءات التحكيم الدولية.

الجزائر-سبوتنيك. ووقع اليوم توفيق حكار المدير العام لمؤسسة "سوناطراك"، رفقة نضيره فرانسيسكو راينز، المدير العام لشركة "ناتورجي" الإسبانية على "ملاحق تعديلات على عقود بيع الغاز بين الشركتين"، وهذا على هامش زيارة رئيس الحكومة الإسبانية للجزائر، حسب بيان لسوناطراك.

ويضيف البيان "أن توقيع هذه الملاحق يعزز شراكة سوناطراك و ناتورجي، اللتين تعود علاقتهما التجارية إلى السبعينيات وهما أيضا المساهمان في شركة ميدغاز التي تدير خط أنابيب الغاز الذي يربط الجزائر بإسبانيا، بنسبة 51 بالمئة و49 بالمئة على التوالي".

وأوضح البيان، أن هذا الاجتماع كان فرصة للمسؤولين "لمناقشة الفرص الأخرى للتعاون المستقبلي بين الشركتين وأفضل السبل لتعزيز العلاقات التجارية بينهما".

وأعلن المدير العام لمجمع "سوناطراك"، توفيق حكار "أن صناعة النفط والغاز قد تأثرت بشدة بجائحة كوفيد 19 وتتغلب سوناطراك، بالتعاون الوثيق مع عملائها، على آثار هذه الجائحة على الأنشطة التجارية. يعكس الاتفاق الذي توصلت إليه مؤسسة سوناطراك وشركة ناتورجي الطبيعة الاستراتيجية لعلاقة الثقة طويلة الأمد التي تربطهما والتي تهدفان من خلالها إلى ترسيخ مكانتهما في السوق الإسبانية".

من جانبه، أعلن المدير العام لشركة ناتورجي: "يوضح هذا الاتفاق استعداد سوناطراك وناتورجي لمواصلة شراكتهما طويلة الأمد، والتي بدأت منذ عقود ويعتبر هذا التحالف الاستراتيجي ضروريا لتوريد الغاز الطبيعي للسوق الإسبانية بصفة تنافسية وآمنة، و بالتالي فهو ضروري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين".

يذكر أن المدير العام لمؤسسة سوناطراك توفيق حكار صرح في 12 حزيران/ يونيو الماضي أنه "وفي حال ما لم نتوصل لاتفاق عند نهاية المفاوضات مع شريكنا الإسباني حول أسعار الغاز فإننا لا نخشى اللجوء إلى التحكيم الدولي".