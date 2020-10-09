في أول اختبار... الصين تصدر 10 ملايين يوان رقمي

يصدر البنك المركزي الصيني عملات رقمية بقيمة عشرة ملايين يوان لـ 500 مستخدم، سيجري اختيارهم عشوائيا في خطوة لاختبار نظام الدفع الرقمي لليوان.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإنه اعتبارا من اليوم الجمعة، يستطيع أي شخص في مدينة شنتشن، جنوني الصين، التقدم بطلب الانضمام للبرنامج عبر أكبر أربعة بنوك في البلاد، للفوز بمبلغ 200 يوان عبر قرعة بحسب

الحكومة المحلية والبنوك.

وأضافت الوكالة، أنه بمقدور الفائزين استخدام العملة الرقمية في 3389 منفذا للبيع بالتجزئة من بينها محطات وقود تابعة لسينوبك ومتاجر "وولمارت" ومراكز "سي.آر فانجارد" التجارية وفنادق "شانغريلا".

وبحسب الحكومة المحلية، فإن حملة الهدايا الرقمية في شنتشن اختبار عادي لليوان الرقمي.

يذكر أن مجموعة من سبعة بنوك مركزية كبرى من بينها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، شرعت اليوم في تحديد الشكل، الذي قد تبدو عليه العملات الرقمية.