بحلول 2025.. 50 مليار دولار حجم التجارة الإلكترونية المتوقعة في الخليج

يتوقع أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2025.

وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة "كيرني الشرق الأوسط"، متوقع أن تصبح التجارة الإلكترونية المصدر الرئيسي لنمو قطاع التجزئة خلال السنوات الخمس المقبلة.

ونقلت صحيفة "البيان" أن التجارة الإلكترونية قد تعرف تسارعا أكبر في بين عامي 2020 و2022، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 20 بالمئة، ومن ثم بنسبة 14 بالمئة حتى عام 2025، وذلك بعد أن تراوحت نسب النمو قبل اعتبار تأثير جائحة كورونا على السوق بين 14 و10 بالمئة لنفس الفترتين على التوالي.

وسجل التقرير وجود تحديات رئيسية امام قطاع التجزئة منها ظهور أسواق قائمة حصرا على التجارة الإلكترونية، والاستثمار الضخم بالمجال الرقمي من قبل عمالقة البيع بالتجزئة، وانخفاض مبيعات المتاجر التقليدية، ما يشكل تهديدا للعقارات التجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة التي لم توظف بعد قنوات بيع عبر الإنترنت.

ويشير استطلاع سابق أجرته كيرني في الإمارات إلى أن 36 بالمائة من الشركات الصغيرة استثمرت بمجال البيع الرقمي.