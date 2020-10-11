ارتفاع سوق الأسهم السعودي بنحو 1.1%

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنحو 1.16 في المئة خلال تداولات، اليوم الأحد، مسجلا 8510 نقاط، ومرتفعا بنحو 96 نقطة عن إغلاق يوم أمس.

موسكو - سبوتنيك. وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة الاقتصادية، فقد بلغ حجم التدوال، حتى الآن، نحو 363 مليون سهم، وعدد الصفقات 84147، بقيمة حوالي 9.5 مليار ريال (2.53 مليار دولار أمريكي).

وشهد التداولات ارتفاعا لأسهم قطاع البنوك؛ حيث ارتفعت أسهم بنك الرياض بـ 0.74، وبنك الراجحي بـ 1.2 في المئة، فيما أوقف التداول على سهمي مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري، تمهيدا للإعلان عن اندماجهما.

وبالنسبة لشركات الطاقة الرئيسية، انخفض سهم عملاق النفط السعودي "أرامكو" بنحو 0.14 في المئة؛ فيما ارتفع سهم شركة البتروكيماويات السعودية الضخمة "سابك" بنحو 5.66 في المئة.