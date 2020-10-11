العملة الإيرانية تهوي إلى مستوى منخفض غير مسبوق بعد العقوبات الأمريكية

انخفض الريال الإيراني إلى مستوى قياسي متدن جديد مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الأحد، مع تزايد عدد الوفيات اليومي من جراء الجائحة، وفي ظل المخاوف بشأن العقوبات الأمريكية الأخيرة التي قد تمنع بعض مشتريات الأدوية.

وتداول الدولار مقابل 312200 ريال في السوق غير الرسمي، اليوم، ارتفاعا من 304300 ريال يوم السبت، في الصرافة، فيما قالت صحف محلية إن السعر تراوح بين 310 آلاف و317 ألف، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

فقدت العملة الإيرانية نحو 57% من قيمتها في عام 2020، حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، والتي لديها أيضا أعلى حصيلة وفيات بمرض "كوفيد 19" في الشرق الأوسط. وارتفع معدل الوفيات اليومي، الأحد، إلى 251 وفاة.

فرضت الولايات المتحدة، يوم الخميس، عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني، شملت 18 بنكا لتضييق الخناق على منابع الإيرادات الإيرانية مع تكثيف واشنطن الضغط على طهران قبل أسابيع من الانتخابات الأمريكية.

وقال محللون إن العقوبات قد تمنع البنوك الأوروبية والأجنبية الأخرى من العمل مع إيران، حتى في المعاملات الإنسانية المسموح بها.