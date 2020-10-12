جائزة نوبل للاقتصاد من نصيب بول ميلغروم وروبرت ويلسون لعام 2020

أعلن الحساب الرسمي لأكاديمية نوبل في ستوكهولم على "تويتر"، اليوم الاثنين، حصول الأمريكيين بول ميلغروم وروبرت ويلسون رسميا على جائزة نوبل للاقتصاد.

وجاء في التغريدة: "لقد مُنِحت جائزة نوبل لعام 2020 في مجال العلوم الاقتصادية لبول ميلغروم وروبرت ويلسون لمساهمتهما في تحسين نظرية المزاد واختراعات تنسيقات المزاد الجديدة".

BREAKING NEWS:

The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.”#NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020

​ومنحت الأكاديمية، في العام الماضي، جائزة نوبل في الاقتصاد إلى الأمريكية من أصل فرنسي أستر دوفلو والأمريكيين أبهيجيت بانيرجي ومايكل كريمر.

وأوضحت الأكاديمية السويدية التي تمنح جائزة نوبل عن منح الجائزة في الاقتصاد لعام 2019 لثلاثة علماء بانيرجي، وكريمر ودوفلو عن أبحاثهم في مجال الفقر.

وتبلغ قيمة الجائزة تسعة ملايين كرونة سويدية أي ما يساوي نحو 900 ألف دولار، وسيكون تقديمها في أوسلو في العاشر من ديسمبر/كانون الأول.