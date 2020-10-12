أسعار الدولار تنخفض مقابل الجنيه المصري

أشارت بيانات البنك المركزي المصري إلى انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين.

وبحسب نشرة البنك المركزي انخفض الدولار أمام الجنيه بمقدار قرش واحد، خلال تعاملات اليوم، ليسجل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

وأشار موقع "مصرواي" إلى أن الدولار انخفض بمعدل قرش واحد في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم، حيث تراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك الأهلي المصري، ومصر إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وعالميا استقر سعر الدولار قرب أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع في تعاملات اليوم الإثنين، وسط تفاؤل إزاء حزمة التحفيزات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".

وشهد مؤشر سعر الدولار أكبر خسارة له في ستة أسابيع في جلسة تعاملات الجمعة الماضية، حينما رفع المستثمرون رهاناتهم على أن حزمة التحفيزات المالية سيتم الموافقة عليها لتخفيف التداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.