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    مؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020

    أسعار النفط تعود للاستقرار بعد عودة الإمدادات

    © AP Photo / Eric Gay
    اقتصاد
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    استقرت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد خسائر وصلت لـ 3 في المئة تقريبا في الجلسة السابقة مع بدء استئناف الإمدادات في النرويج وخليج المكسيك والولايات المتحدة وليبيا، في حين توقعت وكالة الطاقة الدولية انخفاض الطلب العالمي على الطاقة 5 في المئة هذا العام.

    وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 39.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 0448 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات أيضا إلى 41.76 دولار للبرميل.

    وتتعرض أسعار النفط لضغط نتيجة مخاوف من عودة إمدادات بينما تثير زيادة الإصابات بكوفيد-19 في الغرب الأوسط الأمريكي وأوروبا القلق حيال نمو الطلب على الوقود مما يمثل تحديا لمنظمة أوبك وحلفائها بـ"أوبك+".

    ومع عودة العمال لمنصات الحفر في خليج المكسيك بالولايات المتحدة عقب الإعصار دلتا وكذلك عودة العمال في النرويج للحفارات بعد إنهاء إضراب، تتجه الأنظار لليبيا وهي عضو في منظمة "أوبك" عقب رفع حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة.

    وبلغ إجمالي إنتاج ليبيا، يوم الاثنين، 355 ألف برميل يوميا. وكان الحقل ينتج 300 ألف برميل يوميا قبل الحصار الذي فرض عليه.

    وقال فيفيك دهار محلل السلع الأولية في بنك الكومنولث: "يضيف ذلك 0.3 في المئة من الإمدادات العالمية في وقت قصير جدا".

    وقلصت "أوبك+" الإمدادات دعما للأسعار وسط جائحة كورونا وتخفض الإمدادات بواقع 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر/ كانون الأول. وتجتمع لجنة مراقبة السوق التابعة للمجموعة يوم الاثنين المقبل، بحسب ما نقلت "رويترز".

    وأعلنت مجموعة "أوبك"، في وقت سابق، عن توقعاتها ببدء انخفاض الطلب العالمي على النفط في الفترة ما بين 2030 و2039 في إطار تسارع السياسات وتقدم التكنولوجيا.

    وأوضحت "أوبك" أن: "الطلب العالمي على النفط سيرتفع إلى 102.6 مليون برميل في اليوم بحلول 2024، ما يقل عن توقعات العام الماضي البالغة 104.8 مليون برميل في اليوم".

    وأضاف: "استخدام النفط سيرتفع إلى 107.2 مليون برميل في اليوم في 2030 من 90.7 مليون برميل في اليوم في 2020، وخفض توقعات 2030 بمقدار 1.1 مليون برميل في اليوم مقارنة مع العام الماضي".

    انظر أيضا:

    مصدر ليبي: إنتاج النفط سيبلغ 355 ألف برميل في اليوم
    شركات الطاقة الأمريكية تستأنف إنتاج النفط والغاز بعد أنباء عن سلبية فحوص ترامب وإعصار دلتا
    الكلمات الدلالية:
    أسعار, اقتصاد, النفط
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