محادثات تجارية بين المغرب وفرنسا لتعزيز الشراكة المستقبلية‬

أكد الوزير المنتدب لدى الخارجية الفرنسية المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية، فرانك ريستر، أن المغرب شريك محوري لفرنسا طوال العقود الماضية، مشيرا إلى رغبة باريس في تعزيز الشراكة الثنائية في المستقبل البعيد، وتجاوز تداعيات الأزمة الصحية الراهنة.

وأشاد الوزير الفرنسي في ندوة صحفية خلال زيارته إلى المغرب يومي الـ11 و12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بجهود المملكة المغربية في مكافحة فيروس كورونا من خلال اتخاذ سلسلة من الإجراءات، قائلا: "لقد تأثرنا بشكل خاص بتعبئة الشركات المغربية لإنتاج أقنعة. فرنسا هي أول زبون لها اليوم".

الوزير @franckriester : " نقدر بشكل خاص تعبئة الشركات المغربية 🇲🇦لإنتاج #الكمامات . فرنسا 🇫🇷 هي اليوم أول زبناء المغرب لشرائها" https://t.co/nQ2RNvC3kx — La France au Maroc (@AmbaFranceMaroc) October 12, 2020

وأضاف أن "جائحة كورونا أثرت بالسلب على الديناميكية الاقتصادية لكلا البلدين، لكن هذه الزيارة ترمي إلى البحث عن حلول عملياتية للمشاكل الناجمة عن الأزمة، ما يستدعي ضرورة تجاوز العقبات التي نعيشها في اللحظة الراهنة".

📰Notre proximité doit nous permettre d’élaborer des schémas commerciaux nouveaux. #relocaliser certaines chaînes de valeur, oui ! mais la géographie, ça compte.

↪️Avec le Maroc, nous pourrions mettre en place une vraie stratégie de #colocalisation 🇫🇷🇲🇦@Leconomiste_ pic.twitter.com/cWs45Zhl8I — Franck Riester (@franckriester) October 12, 2020

وأضاف: "نحن نؤمن إيمانا راسخا بأن أحد مفاتيح تعافي اقتصادنا يكمن في قدرتنا على تعزيز صادراتنا وبشكل أعم، لتعميق علاقاتنا الاقتصادية مع جميع شركائنا، ولتوطيد مواقف شركاتنا في الأسواق الخارجية، وخاصة في أفريقيا على سبيل المثال، يجب على فرنسا والمغرب توحيد رواد الأعمال بشكل أفضل من أجل غزو الأسواق الجديدة، التي تظهر في جميع أنحاء القارة الأفريقية".

زيارة الوزير @franckriester للمعهد المتخصص في مهن معدات الطائرات ✈️ ولوجستيك المطارات - النواصر والذي تموله الوكالة الفرنسية للتنمية

@MyHafidElalamy @francediplo_AR @CFCIM1 @AFD_France pic.twitter.com/HugRLLprWx — La France au Maroc (@AmbaFranceMaroc) October 12, 2020

وقام الوزير الفرنسي معهد المتخصص في مهن الطائرات ولوجستيك المطارات "النواصر"، والذي تموله الوكالة الفرنسية للتنمية.