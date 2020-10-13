أرامكو تبحث صفقة بأكثر من 10 مليارات دولار مع بلاك روك وآخرين

تجري شركة "أرامكو" السعودية محادثات مع شركة "بلاك روك" ومستثمرين آخرين، بشأن صفقة لبيع حصة في نشاطها لخطوط الأنابيب تتجاوز قيمتها عشرة مليارات دولار.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع، أن الصفقة ما زالت في مراحلها الأولى، وأنه لا يوجد قرار رسمي بعد بخصوص المستثمرين، وستتيح الصفقة السيولة لأرامكو في وقت تنخفض فيه أسعار النفط بسبب أزمة فيروس كورونا، قائلا "العمل لم ينته بعد. لا يوجد مشترون نهائيون، لكن ثمة محادثات".

وقال مصدر آخر مطلع، إن "بروكفيلد" لإدارة الأصول تشارك في المناقشات هي الأخرى.

ولم ترد أرامكو حتى الآن على طلب للتعليق. وأحجمت "بلاك روك" و"بروكفيلد" عن الإدلاء بتصريحات.

يذكر أن شركة "أدنوك" وقعت صفقة بعشرة مليارات دولار لبنية خطوط أنابيب الغاز الخاصة بها هذا العام، مع مستثمرين من بينهم "بروكفيلد"، التي تدير أصولا بنحو 550 مليار دولار.