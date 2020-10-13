مسؤولو مجموعة السبع يتعهدون بمحاربة هجمات برمجيات الفدية

تعهدت القيادات المالية في أكبر سبعة اقتصادات في العالم، اليوم الثلاثاء، بالتصدي لتنامي الهجمات ببرمجيات الفدية الخبيثة في ظل جائحة فيروس كورونا، وقالوا إنه من غير الممكن البدء في إطلاق عملات رقمية مستقرة قبل تنظيمها بشكل كاف.

وقال المسؤولون الماليون من الولايات المتحدة وكندا واليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا في بيان مشترك، نقلت "رويترز" تفاصيله: إن "المدفوعات الرقمية قد تحسن سبل الحصول على الخدمات المالية وتقلص انعدام الكفاءة والتكاليف، لكن مثل تلك المدفوعات يجب أن تكون "خاضعة للإشراف والتنظيم بشكل ملائم".

ولم يشر البيان إلى مشروع عملة "فيسبوك" الرقمية المسماة "ليبرا"، لكن المبادرة تستهدفها "بشكل واضح".

وأضاف البيان، "ستظل مجموعة السبع تتمسك بضرورة عدم الشروع في أي مشروع لعملات رقمية مستقرة عالمية لحين وفائها على نحو مناسب بالمتطلبات القانونية والتنظيمية والإشرافية اللازمة من خلال التصميم المناسب والامتثال للمعايير المعمول بها."

ترتبط العملات الرقمية المستقرة بالعملات التقليدية أو بسلة من الأصول، وتستخدم في المدفوعات أو كمخزن للقيمة.

وعبر البيان أيضا عن القلق حيال تنامي وتيرة تهديدات هجمات برمجيات الفدية الخبيثة للقطاع المالي في الشهور الأخيرة إذ "تستهدف جهات خبيثة قطاعات حساسة في خضم جائحة كوفيد-19."

وقال المسؤولون: "تُعرض تلك الهجمات، التي عادة ما تشمل مدفوعات بأصول مشفرة، وظائف أساسية للخطر إلى جانب استهداف أمننا وازدهارنا ككل. نؤكد تصميمنا على مواجهة هذا التهديد معا وعلى حدة".