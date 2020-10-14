خلال هذه الفترة... مصر تحقق فائضا قدره 6.39 مليون دولار

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الأربعاء، أن بلاده حققت فائضا أوليا في الميزانية بلغ 100 مليون جنيه (6.39 مليون دولار) في الربع الأول من السنة المالية 2020-2021.

وخلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء قدم وزير المالية عرضا حول مؤشرات الأداء المالي للفترة من شهر يوليو/ تموز إلى شهر سبتمبر/ أيلول للعام المالي 2020/2021، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.

وأوضح معيط أن الصورة الإجمالية لهذه الفترة أظهرت استقرار المؤشرات المالية، حيث حققت الموازنة فائضا أوليا بسيطا قدره 100 مليون جنيه، على الرغم من التأثر الكبير بتداعيات جائحة كورونا، وما تم من تلبية لكافة احتياجات قطاع الصحة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وكذلك سداد كافة مستحقات صناديق المعاشات.

وأضاف، أن معدل النمو السنوي للإيرادات شهد ارتفاعا بنحو 18.4% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020، على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادي.

وأشار معيط إلى أن معدل النمو السنوي للمصروفات بلغ 11% بسبب ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية (معدل نمو سنوي قدره 60%)، وتوفير مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على قطاع الصحة والتعليم.