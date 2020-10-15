المركزي الأردني يعلن ارتفاع احتياطي البلاد من العملات الأجنبية 

أعلن البنك المركزي الأردني ارتفاع احتياطي المملكة من العملات الأجنبية بنسبة 8.5% في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وبحسب بيانات البنك المركزي الأردني، سجّل حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية في الأردن نحو 13.2 مليار دولار، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة مع 12.17 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2019، وفقا لموقع صحيفة "الدستور" الأردنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة احتياطي البنك المركزي من الذهب سجلت مستوى قياسيا يفوق الـ 2.6 مليار دينار.