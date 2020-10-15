أول محطة طاقة شمسية في السودان

تسلمت إدارة التوليد الحراري في الفاشر رسميا من الشركة السودانية للتوليد المائي والطاقات المتجددة وشركة "توب قير"، محطة كهرباء الفاشر الجديدة التي أنشئت لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بمقدار 5 ميغاواط كأول محطة طاقة شمسية في جمهورية السودان.

وأكد مدير إدارة التوليد الحراري، المهندس بحر الدين يحي شريف، أن إدارته تسلمت يوم أمس المحطة الجديدة بطاقة إنتاجية تبلغ (4) ميغاواط كمرحلة أولى، ليتم رفعها إلى الطاقة القصوى عند الضرورة، منوهاً إلى أن عمليات الإدخال التجريبي للمحطة الجديدة إلى شبكة الإمداد الرئيسية في مدينة الفاشر قد بدأ مبكرا واكتمل يوم أمس بحسب وكالة "سونا" للأنباء.

وأشار إلى أن دخول المحطة قد ساهم في تخفيف الأعباء النهارية على شبكة المدينة إضافة إلى مساهمتها في حل مشكلة أزمة الوقود التي تعاني منها الولاية كما ورد في موقع "أخبار السودان".

بحمد الله وتوفيقه تم اليوم التسليم الفني لمحطة للطاقة الشمسية بالفاشر، وهي أول محطة من نوعها علي مستوي السودان بسعة 5 ميغاوات.

تم تسليمها للتوليد الحراري لتخفف علي المدينة اعباء الوقود المكلف وتساهم بنسبة مقدرة في تغطيه الأحمال النهارية.

شكرا لكل من كان له دور في هذا الإنجاز. pic.twitter.com/X6i58DMZxJ — Product of The Sudan 🇸🇩 انتاج السودان (@ProductSudan) October 12, 2020

وكشف قطاع الكهرباء فى السودان، عن اتجاهه لوضع خطط ومشاريع جديدة لتوليد الكهرباء بالتركيز على مشاريع تدعم خفض التكلفة العالية بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحسب وكالة "سونا" للأنباء.

وأكدت الحكومة السودانية بأن أسباب عودة انقطاع التيار الكهربائي تتمثل فى نقص في التوليد نتيجة لأعطال في بعض وحدات التوليد وبعض خطوط التوزيع وإدخالها للصيانة الطارئة، مما تسبب في ظهور برمجة خفيفة يتم توزيعها على الخطوط وفقا لسياسة التوزيع العادل.