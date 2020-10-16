تراجع أسعار الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر، تراجعا، خلال تعاملات اليوم الجمعة.

وانخفضت أسعار الذهب في مصر، في بداية التعاملات، بقيمة بلغت جنيهان في سعر الغرام الواحد دون المصنعية، وفقا لموقع "بوابة أخبار اليوم".

وسجل عيار 21 نحو 827 جنيها، وعيار 18 نحو 709 جنيهات، وعيار 24 نحو 945 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 6616 جنيها.

وهبط مؤشر الذهب عالميا اليوم الجمعة، متجها صوب تكبد أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع، فيما يتمسك الدولار بارتفاعه.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1903.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0631 بتوقيت غرينتش، ليخسر 1.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1907.50 دولار.

كما انخفضت الفضة 0.8 بالمئة إلى 24.11 دولار للأوقية وتراجعت 3.9 بالمئة في الأسبوع، فيما تراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 860.22 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2350.45 دولار.