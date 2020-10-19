ارتفاع أسعار الذهب عالميا بالتزامن مع هبوط الدولار

ارتفعت أسعار الذهب عالميا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، وذلك بالتزامن مع هبوط الدولار الأمريكي.

وقالت صحيفة "أموال الغد" إن هبوط الدولار جاء في ظل ترقب تصريحات مسؤولي الفيدرالي الأمريكي، وعلى رأسهم جيروم باول رئيس البنك المركزي، والذين من المقرر أن يدلوا بتصريحات في وقت لاحق من اليوم.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، قد صرحت أمس الأحد، بأن الخلافات لا تزال قائمة مع إدارة ترامب بشأن حزمة واسعة النطاق لتخفيف تداعيات فيروس كورونا لكنها متفائلة بإمكانية تمرير الصفقة قبل الانتخابات.

وبحلول الساعة 8:30 صباحا غرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.4% إلى 1914.30 دولار للأوقية، كما صعد سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم نوفمبر بنسبة 0.7% إلى 1911.84 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1% إلى 93.53.

في سياق آخر، أعلن السودان، الجمعة الماضي، إن قطاع التعدين التابع لوزارة الطاقة والتعدين وقع على 10 اتفاقيات امتياز للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة بعدد من المربعات.